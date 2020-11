Annandale Public School awards listed

Annandale Public School in Tillsonburg announced its award winners for the 2019-20 school year.

Annandale School Award – Ryan Marques, Skyla Valcke

Richard Esseltine Award – Ella Champeau

Kungl Good Sports Award – Alyssa Condie, Aiden Paton

Kathleen Steer Music Award – Ronan Healey, Adison Sherman

Grizzly Award – Chance Hilton, Hailie Horton, Owen Howe, Carter Humeniuk, Adison Sherman, Mackenzie Winter

Proficiency Award – Kyla Long

Top Female Athlete – Kyla Long

Top Male Athlete – Bryson Parsons

Principal’s Award – Kyla Long

Honours (80% Average) – Alyssa Condie, Kyla Long, Ryan Marques, Luke Turner, Skyla Valcke

Character Award- Alyssa Condie, Hailie Horton, Kyla Long, Ryan Marques, Adison Sherman, Luke Turner, Skyla Valcke, Mackenzie Winter

Subject Awards (85%)

Drama – Bryson Parsons

Mathematics – Alyssa Condie, Izabella Cornish, Kyla Long, Ryan Marques, Luke Turner

Music – Ella Champeau, Alyssa Condie, Izabella Cornish, Ryan Gradish, Michael Klassen, Kyla Long, Ryan Marques, Adison, Sherman, Skyla Valcke, Sophie Virgoe, Mackenzie Winter

Health – Alyssa Condie, Kyla Long, Ryan Marques, Sophie Virgoe

History – Caden Craggs

Physical Education – Kyla Long, Bryson Parsons

Science – Alyssa Condie, Kyla Long, Luke Turner